В Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах

По данным избиркома Иркутской области, в регионе открылись почти 1,9 тысячи участков для голосования. Все они оснащены системами видеонаблюдения или видеорегистраторами. В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей. За ходом голосования будут следить более пяти тысяч наблюдателей от кандидатов в президенты, партий и общественной палаты области.