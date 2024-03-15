В Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах

По данным избиркома Иркутской области, в регионе открылись почти 1,9 тысячи участков для голосования. Все они оснащены системами видеонаблюдения или видеорегистраторами. В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей. За ходом голосования будут следить более пяти тысяч наблюдателей от кандидатов в президенты, партий и общественной палаты области.
В Бурятии число избирателей составляет почти 700 тысяч. В республике начали работу более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей.
Досрочное голосование и в Приангарье, и в Бурятии проходило в труднодоступных и отдаленных территориях с конца февраля и завершилось 14 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.