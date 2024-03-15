Глава Бурятии проголосовал на выборах президента

Во время встречи с журналистами глава региона призвал всех прийти на участки. «Я знаю, что у нас в республике люди все ответственные, сильные, по-настоящему патриотичные. Верю в вас, жду на избирательных участках. Приходите! Все в наших руках», — сказал он, подчеркнув, что на всех избирательных участках республики будут идти разные активности: выступления артистов, медицинские приемы, работы передвижных флюорографов и т. д.