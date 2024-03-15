Глава Бурятии проголосовал на выборах президента

На выборы глава региона прибыл за 15 минут до открытия избирательного участка вместе со своей супругой. До начала голосования Цыденовы поговорили с присутствующими, попробовали кашу, которой бесплатно угощают на данном участке всех избирателей, проверили работу мобильного ФАПа.
«Голосуйте за наше будущее, за Россию!» — сказал Цыденов, опустив свой бюллетень в электронную урну для голосования.
Во время встречи с журналистами глава региона призвал всех прийти на участки. «Я знаю, что у нас в республике люди все ответственные, сильные, по-настоящему патриотичные. Верю в вас, жду на избирательных участках. Приходите! Все в наших руках», — сказал он, подчеркнув, что на всех избирательных участках республики будут идти разные активности: выступления артистов, медицинские приемы, работы передвижных флюорографов
Ранее правительство региона сообщало, что в дни выборов президента РФ в Бурятии пройдет порядка 200 культурных мероприятий, среди них выступления артистов, интерактивные площадки и выставки.
Число избирателей в Бурятии составляет почти 700 тысяч, работает более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Как сообщил избирком Бурятии, в отдаленных и труднодоступных местностях региона досрочно проголосовало на выборах президента РФ 6,2 тысячи человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.