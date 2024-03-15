Губернатор Забайкальского края проголосовал на выборах президента

«Как можно раньше с утра сегодня я первым делом пришел на участок. Каждый должен понимать сегодня, что это не обычные выборы. Мы очень ясно должны осознавать, что… весь мир очень жадно смотрит на то, что будет сегодня и в эти три дня происходить в России. Потому что, безусловно, в значительной мере мироустройство будущее, справедливость во многом будут зависеть от того, какой выбор сделает российский народ, какой сигнал подаст всему миру. Ну, конечно, в первую очередь тем странам, которые столетиями угнетали весь мир, которые 30 лет стремились, собственно, Россию расчленить, разорить… Сегодня, когда Россия борется за свою независимость, за свое место в мире, … весь мир обращен на то, что будет сделано, каково поведение российского народа после всех тех вызовов, угроз, которые пытался нам организовать Запад», — сказал журналистам Осипов.