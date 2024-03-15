Жители бурятского села приехали на голосование на лошадях

«В Закаменском районе с самого утра жители улуса Улентуй на УИК № 215 приехали на лошадях и в национальных костюмах», — говорится в сообщении медиацентра в Telegram-канале, где и опубликовано соответствующее видео.
Отмечается, что избирательный участок находится в центре села — в общеобразовательной школе.
Число избирателей в Бурятии составляет почти 700 тысяч, работает более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Как сообщил избирком Бурятии, в отдаленных и труднодоступных местностях региона досрочно проголосовало на выборах президента РФ 6,2 тысячи человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.