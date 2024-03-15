Жители бурятского села приехали на голосование на лошадях

Число избирателей в Бурятии составляет почти 700 тысяч, работает более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Как сообщил избирком Бурятии, в отдаленных и труднодоступных местностях региона досрочно проголосовало на выборах президента РФ 6,2 тысячи человек.