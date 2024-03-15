Губернатор Приамурья проголосовал на выборах президента

«Сегодня замечательная погода, выпал хороший снег, тепло, поэтому с такими же чистыми мыслями призываю всех прийти на выборы, проголосовать. Уже начались в западной прессе пробросы о том, что выборы нелегитимны в нашей стране. Но так думает далеко не весь мир. И большинство стран поддерживают нас и внимательно следят за тем, как люди проголосуют, сколько придет на выборы. Придите, проголосуйте за будущее нашей страны, проголосуйте за будущее ваших детей», — сказал журналистам Орлов.