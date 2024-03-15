Губернатор Приамурья проголосовал на выборах президента

Отдал свой голос глава региона на избирательном участке № 313, расположенном в школе № 5 имени Юрия Гагарина в Благовещенске. В ночь на пятницу в областной столице выпал снег и значительно потеплело.
«Сегодня замечательная погода, выпал хороший снег, тепло, поэтому с такими же чистыми мыслями призываю всех прийти на выборы, проголосовать. Уже начались в западной прессе пробросы о том, что выборы нелегитимны в нашей стране. Но так думает далеко не весь мир. И большинство стран поддерживают нас и внимательно следят за тем, как люди проголосуют, сколько придет на выборы. Придите, проголосуйте за будущее нашей страны, проголосуйте за будущее ваших детей», — сказал журналистам Орлов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Приамурье в 8.00 (2.00 мск) под звуки гимна РФ открылся 701 избирательный участок, еще пять начали принимать избирателей с 6.00 (0.00 мск). В этом списке комиссии, временно образованные на золотодобывающих рудниках и в аэропорту Благовещенска. Проголосовать здесь могут сотрудники, чей рабочий день начинается в 5.00, и пассажиры, если они заранее воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», сообщил региональный избирком.
«Только за первый час голосования бюллетени в нашей УИК заполнили 38 избирателей: 37 сотрудников аэропорта и один пассажир», — рассказала председатель комиссии Анна Муратова.
Число избирателей в Приамурье — свыше 590 тысяч человек. Досрочно проголосовали 4 377 амурчан, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных территориях области.