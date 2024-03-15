Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России

Как сообщают в региональном избиркоме, в пятницу в Республике Алтай открылись все избирательные участки для голосования — 235. Они будут работать три дня — 15, 16 и 17 марта. Проголосовать на выборах президента России жители региона смогут разными способами: на избирательных участках по месту постоянного жительства, на дому при наличии уважительных причин. Всего в республике зарегистрировано 163 584 избирателя.