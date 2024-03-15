На Урале и в некоторых регионах Приволжья начались выборы президента России

За процессом голосования будут следить более 8 тысяч общественных наблюдателей и почти три тысячи камер. В зоне видеонаблюдения будет находится все помещение для голосования и места хранения бюллетеней. Транслировать сигнал с камер будут на спецпортал и в центр общественного наблюдения в Екатеринбурге — непрерывную трансляцию на видеостене смогут увидеть наблюдатели и все желающие.