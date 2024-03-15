На Урале и в некоторых регионах Приволжья начались выборы президента России

Выборы президента России впервые пройдут в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта.
Урал
В Свердловской области, по данным регионального избиркома, проведение голосования обеспечивают 81 территориальная избирательная комиссия, а также 2446 постоянных и 38 временных участковых избирательных комиссий.
За процессом голосования будут следить более 8 тысяч общественных наблюдателей и почти три тысячи камер. В зоне видеонаблюдения будет находится все помещение для голосования и места хранения бюллетеней. Транслировать сигнал с камер будут на спецпортал и в центр общественного наблюдения в Екатеринбурге — непрерывную трансляцию на видеостене смогут увидеть наблюдатели и все желающие.
Также свердловские избиратели могли заранее подать заявку на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и механизм «Мобильный избиратель», который помогает проголосовать по месту фактического нахождения.
В Челябинской области на выборах президента России откроются 2276 избирательных участков, из них более 1,1 тысячи участков будут оснащены камерами видеонаблюдения. Кроме того, 16% избирательных участков региона будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. Жители региона помимо обычного волеизъявления могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием.
По данным избирательной комиссии Курганской области, всего в дни голосования 15 и 16 марта свои двери для избирателей откроют 799 избирательных участков, а 17 марта дополнительно начнут работать пять избирательных участков в местах временного пребывания граждан. Видеонаблюдение будет организовано на 319 избирательных участках, на остальных будут работать средства видеофиксации.
Приволжье
В Пермском крае насчитывается 1,9 миллиона избирателей, из них 770 тысяч человек — в Перми. Им будут доступны все формы голосования, в том числе дистанционный формат. По словам председателя краевого избиркома Игоря Вагина, особое внимание уделено комфорту и безопасности избирателей: все 1459 зданий, в которых располагаются участковые комиссии, обеспечены круглосуточной охраной и оснащены необходимым оборудованием.
По данным избиркома Оренбуржья, несколько избирательных участков в регионе начали работу раньше остальных — в 6:00 (4:00 мск).
«Избирательная комиссия Оренбургской области приняла такое решение, чтобы смогли принять участие в голосовании отдельные категории избирателей. Так, раньше всех заработают временные избирательные участки на крупных промышленных предприятиях области, в аэропорту, на железнодорожном вокзале. Также в этом числе два постоянных избирательных участка, где голосуют работники Ириклинской ГРЭС», — пояснили РИА Новости в пресс-службе избиркома.
Для более чем 1,5 миллиона избирателей в Оренбуржье будут открыты 1511 постоянных и 42 временных избирательных участка. На нескольких крупных участках голосование начнется с исполнения гимна России творческими коллективами.
В Башкирии, по данным региональной избирательной комиссии, будет задействовано 3308 избирательных участков. Избиратели со слабым зрением и слепые смогут проголосовать на специализированных участках в Уфе, Стерлитамаке и Белебее.
В общей сложности в республике подготовили порядка 3 миллионов бюллетеней для голосования. Традиционно они изготавливаются на русском, на башкирском и на татарском языках.
Тюменская матрешка
Голосование в Тюменской области ведется на 1061 постоянном избирательном участке и девяти временных. Параллельно выборам все три дня в муниципалитетах региона будет проходить фестиваль «Тюменская весна. Всей семьей», для участников которого будет организована викторина «Люби свой край», главными призами для победителей станут квартиры и машины. В рамках фестиваля на площадках также организуют выступления артистов, продовольственные ярмарки и гастрофестиваль «Гуляй, Масленица!».
В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом будут следить более 3 тысяч наблюдателей. На 510 участках в дни голосования будет организовано видеонаблюдение, на 183 — установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме.
Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделали почти 48 тысяч человек.
На Ямале в пятницу открылся 231 участок, 12 из них — на месторождениях для удобства избирателей, которые работают в округе вахтовым методом. Также ЦИК впервые предложил использовать в двух городах региона дополнительную форму голосования — мобильный автобус. Так, в дни выборов к жителям отдаленных микрорайонов Салехарда и Нового Уренгоя выедут члены участковых комиссий и организуют голосование в специально оборудованном автобусе.
Как пояснили РИА Новости в избиркоме, практика с мобильными автобусами была применена лишь один раз на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году, чтобы разобщить избирателей во время пандемии.