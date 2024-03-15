Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента

«Сходил на избирательный участок и сделал свой выбор. Участие в голосовании — это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны. Поэтому найдите, пожалуйста, время и проголосуйте. Сделать это можно в течение трех дней, до вечера воскресенья, и лично — на избирательном участке, и с помощью дистанционного электронного голосования», — написал губернатор.