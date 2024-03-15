В Астраханской, Самарской и Ульяновской областях начались выборы

По данным избиркома Астраханской области, в регионе открылись 585 участков для голосования, которые оформлены в едином фирменном стиле избирательной кампании. Во время голосования на участках осуществляется видеонаблюдение и видеофиксация. КОИБ установлены на 229 участках. Помимо общественников и партийных представителей за выборами в Астраханской области будут следить и международные наблюдатели. В списки избирателей на выборах президента включены более 710,5 тысячи избирателей области.