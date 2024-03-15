Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента

Глава региона вместе с супругой проголосовали в Тюмени на избирательном участке № 2059 в школе № 69 имени Героя Советского Союза Ивана Федюнинского.
«Выборы проходят в течение трех дней. Это очень удобно. Каждый человек, несмотря на свою личную, семейную и профессиональную занятость, сможет в эти дни найти время, чтобы проголосовать за своего кандидата. Обращаюсь ко всем: обязательно приходите на избирательные участки голосовать. За своего кандидата, голосовать за Россию», — сказал журналистам Моор.
Он отметил, что для него участие в голосовании на выборах вместе с супругой — семейная традиция, так же поступают и его родители.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Тюменской области в 8.00 (6.00 мск) открылись все 1070 избирательных участков, число избирателей в регионе превышает 1,163 миллиона человек, досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях.