Губернатор Кировской области проголосовал на выборах президента

«Утром всей семьей пришли на участок в Вятской православной гимназии. По традиции, доверил сыну распорядиться бюллетенем. Вижу, что многие кировчане также приходят на участки вместе с детьми. Фотографируются, улыбаются. Много участников проекта “Всей семьей”. И сама Россия — это семья семей. Потому мы будем защищать наши семейные ценности, поддерживать материнство и детство», — написал Соколов в своем Telegram-канале.