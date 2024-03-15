Губернатор Кировской области проголосовал на выборах президента

«Утром всей семьей пришли на участок в Вятской православной гимназии. По традиции, доверил сыну распорядиться бюллетенем. Вижу, что многие кировчане также приходят на участки вместе с детьми. Фотографируются, улыбаются. Много участников проекта “Всей семьей”. И сама Россия — это семья семей. Потому мы будем защищать наши семейные ценности, поддерживать материнство и детство», — написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что новая региональная мера поддержки — доплата мамам первенцев до средней зарплаты по региону — уже назначена первым 195 жительницам Кировской области. «Сейчас на государственном уровне идет обсуждение позиций нового национального проекта “Семья”. Убежден, что мы сможем создать лучшие условия для развития традиционной российской семьи», — отметил Соколов.
Он призвал жителей Кировской области прийти на избирательные участки, подчеркнув, что «голос каждого важен и нужен для России, для победы».
По данным облизбиркома, численность избирателей в Кировской области на 1 января 2024 года составляет 1 008 031 человек. В дни голосования в регионе будут работать 1127 участковых избирательных комиссий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.