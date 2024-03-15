В КЧР 102-летний ветеран войны проголосовал на выборах президента России

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
«В первый день выборов президента России проголосовал наш уважаемый ветеран Великой Отечественной войны Канаматов Хамит Абулович. 102-летний ветеран проголосовал с самого утра, как только открылись двери избирательного участка. Хамит Абулович показывает землякам пример гражданской активности и ответственности», — говорится в сообщении.
В дни голосования на территории Карачаево-Черкесии работают 252 избирательных участка, из них три — временные. Принять участие в выборах президента России могут 295 142 избирателя.
Хамит Абулович Канаматов родился в ауле Верхняя Мара. В 1942 году был призван на фронт Зеленчукским райвоенкоматом. Попал на первый Прибалтийский фронт, затем на третий Белорусский фронт в 355-ю дивизию. Войну закончил в составе 357-й дивизии в звании капитана. Руководил взводом связистов. После войны продолжал службу до 1952 года. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги».
В годы Великой Отечественной войны из Карачаево-Черкесской Республики на фронт ушли более 40 тысяч человек, из них более половины не вернулись с полей сражений.