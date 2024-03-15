В КЧР 102-летний ветеран войны проголосовал на выборах президента России

Хамит Абулович Канаматов родился в ауле Верхняя Мара. В 1942 году был призван на фронт Зеленчукским райвоенкоматом. Попал на первый Прибалтийский фронт, затем на третий Белорусский фронт в 355-ю дивизию. Войну закончил в составе 357-й дивизии в звании капитана. Руководил взводом связистов. После войны продолжал службу до 1952 года. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги».