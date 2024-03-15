Медведев «послал» ЕС после требования вернуть румынское золото

В годы Первой мировой войны (1914−1918 годы) власти Королевства Румыния, которой угрожала германская оккупация, решили эвакуировать главные ценности страны на хранение в Российскую империю. Во время революции и гражданской войны в России часть находившихся в стране сокровищ, в том числе румынских, была вывезена. Об их дальнейшей судьбе в исторической литературе высказывались различные гипотезы, однако ни одна из них не нашла окончательного подтверждения.