Медведев «послал» ЕС после требования вернуть румынское золото

Он назвал подобные заявления «наглостью» и напомнил, что Евросоюз «украл у России» $300 млрд. Речь идет об активах страны, которые западные страны заблокировали после начала военной операции на Украине.
«Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…», — написал Медведев.
Ранее Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас и другие ценности, вывезенные в Российскую империю во время Первой мировой войны. По оценке ЕП, в России могло находиться 91,5 т румынского золота.
В годы Первой мировой войны (1914−1918 годы) власти Королевства Румыния, которой угрожала германская оккупация, решили эвакуировать главные ценности страны на хранение в Российскую империю. Во время революции и гражданской войны в России часть находившихся в стране сокровищ, в том числе румынских, была вывезена. Об их дальнейшей судьбе в исторической литературе высказывались различные гипотезы, однако ни одна из них не нашла окончательного подтверждения.