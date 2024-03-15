В Воронежской области в избирательные урны вылили зеленую жидкость

Ранее сообщалось о подобном инциденте на избирательном участке в Москве: столичный ГСУСК сообщил, что уголовное дело возбуждено после того, как на избирательном участке женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Кроме того, зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев указывал, что в Ростове и Карачаево-Черкессии неизвестные вылили чернила в ящики для голосования. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова также рассказала о попытках провокаций во время голосования, отметив, что «это реально жизнь: мы (ЦИК — ред.) готовились, и они (провокаторы — ред.) готовились».