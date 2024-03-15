Около трети жителей Чечни уже проголосовали на выборах президента

«По данным Государственной автоматизированной системы “Выборы” (ГАС-Выборы), на 15.00 часов в голосовании приняли участие 269 030 избирателей, что составляет 32,93% от общей численности избирателей в списках избирателей», — говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики.