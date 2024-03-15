Токаев предлагает изменить герб Казахстана

«Зримым воплощением нашей национальной идентичности являются государственные символы. В прошлом году я говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведется конкретная работа. Вместе с тем, насколько мне известно, в ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики. Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны», — сказал Токаев в пятницу на Национальном курултае в Атырау.
Тоже самое, по его словам, относится и к государственному гимну, который емко вобрал в себя ценности и дух нашего народа.
«Благодаря различным достижениям соотечественников его мелодия звучит во всем мире. Стало доброй традицией в кругу родных и близких встречать Новый год под волнующие звуки гимна. Иначе говоря, слова и музыка гимна находят мощный отклик в сердцах наших граждан. В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем — объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана», — сказал Токаев.