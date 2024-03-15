Токаев предлагает изменить герб Казахстана

«Зримым воплощением нашей национальной идентичности являются государственные символы. В прошлом году я говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведется конкретная работа. Вместе с тем, насколько мне известно, в ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики. Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны», — сказал Токаев в пятницу на Национальном курултае в Атырау.