Явка на выборах президента составила 27 процентов

На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72, к 17:00 — 51,9. Общая явка тогда превысила 67 процентов.
Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.
Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.
Более 2,5 миллиона человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.
Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.