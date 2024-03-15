МИД Австрии: в России все еще работают 95% западных компаний

После 24 февраля 2022 года иностранные компании начали уходить с российского рынка, осудив спецоперацию на Украине. Оставшиеся в РФ глобальные компании сейчас пытаются обезопасить свои бренды. Дело в том, что некоторые российские компании стали все чаще подражать популярным брендам и пытаться снять правовую охрану с известных товарных знаков.