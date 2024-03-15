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МИД Австрии: в России все еще работают 95% западных компаний

В России все еще работают 95% западных компаний, включая американские и австрийские, сообщил глава МИД Австрии Александр Шалленберг во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция велась на YouTube. Министр также отметил необходимость продолжать соблюдение всех введенных против России санкций в полном объеме.
Источник: РИА "Новости"

В марте 2023 года господин Шалленберг заявлял, что в России продолжает работать 91% западных компаний, которые, по его словам, заняли «выжидательную позицию». Он добавил, что эти компании пытаются сохранить свои активы в России.

После 24 февраля 2022 года иностранные компании начали уходить с российского рынка, осудив спецоперацию на Украине. Оставшиеся в РФ глобальные компании сейчас пытаются обезопасить свои бренды. Дело в том, что некоторые российские компании стали все чаще подражать популярным брендам и пытаться снять правовую охрану с известных товарных знаков.

Евгений Белоусов

дипломатия
санкции