Будет болтаться. Медведев ответил президенту Латвии на выпад в адрес России

Так он отреагировал на пост Ринкевичса в соцсети X, где тот написал, поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении сдержать Россию, и призвал ее уничтожить. В ответ Медведев опубликовал фото казни гитлеровцев в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области.
«Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России», — написал зампред Совбеза.
В последние недели Макрон несколько раз выступил с резкими заявлениями, в которых провозгласил создание «девятой коалиции» для поставок Украине ракет средней и большой дальности, обещал, что Париж сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну», а также заверял, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.
В ответ президент Владимир Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.