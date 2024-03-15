Будет болтаться. Медведев ответил президенту Латвии на выпад в адрес России

В последние недели Макрон несколько раз выступил с резкими заявлениями, в которых провозгласил создание «девятой коалиции» для поставок Украине ракет средней и большой дальности, обещал, что Париж сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну», а также заверял, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.