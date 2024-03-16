Явка в Пермском крае в первый день голосования составила 30,7 процента

«Средняя явка избирателей по Пермскому краю на выборах президента России по состоянию на 20.00 (18.00 мск) 15 марта с учетом ДЭГ составляет 30,7% или 605 199 избирателей. Жалоб в избирательные комиссии всех уровней на территории края не поступало. Наблюдатели, представители общественности и эксперты также не выявили нарушений», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наиболее активно голосовали избиратели в Частинском округе. Там явка составила 42,8%.
В Пермском крае и других регионах страны с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. В 2018 году голосование за главу государства длилось один день. Явка по региону тогда составила 66,5% (самый высокий показатель с 2004 года). По данным избиркома, сейчас в крае насчитывается более 1,9 миллиона избирателей (770 тысяч — в Перми), для них с 8.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.