Явка в Пермском крае в первый день голосования составила 30,7 процента

В Пермском крае и других регионах страны с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. В 2018 году голосование за главу государства длилось один день. Явка по региону тогда составила 66,5% (самый высокий показатель с 2004 года). По данным избиркома, сейчас в крае насчитывается более 1,9 миллиона избирателей (770 тысяч — в Перми), для них с 8.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.