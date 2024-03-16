В Иркутской области в УИКах поздравляют впервые голосующую молодежь

«В этом году молодежь на выборах голосует очень активно, и мы это фиксируем, как по данным участковых избирательных комиссий, так и по системам видеонаблюдения в Центре общественного наблюдения за выборами. Тем, кто впервые участвует в избирательном процессе, вручаем небольшие памятные сувениры. Факт остается фактом — молодым людям эти выборы президента действительно интересны, они чувствуют важность момента», — сказал председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.