В Иркутской области в УИКах поздравляют впервые голосующую молодежь

Председатели участковых избирательных комиссий поздравляют каждого, кто пришел проголосовать, и вручают памятный символический подарок от комиссии.
«В этом году молодежь на выборах голосует очень активно, и мы это фиксируем, как по данным участковых избирательных комиссий, так и по системам видеонаблюдения в Центре общественного наблюдения за выборами. Тем, кто впервые участвует в избирательном процессе, вручаем небольшие памятные сувениры. Факт остается фактом — молодым людям эти выборы президента действительно интересны, они чувствуют важность момента», — сказал председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.
Практически на каждый избирательный участок приходят впервые голосующие, например, в Ангарске таковых 1883 человека, а в Саянске — более 200. Часто молодые люди приходят на избирательные участки вместе с родителями и голосуют всей семьей, следуя семейным традициям.
Например, так поступила семья 18-летнего Данила Юнга из Ульканского городского поселения.
«Сегодня для меня важный день. Я горжусь тем, что только что первый раз принял участие в выборах президента Российской Федерации. Считаю, что каждому человеку сейчас важно сделать свой выбор», — сказал он.
Напомним, выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди») выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.