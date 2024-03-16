«Растут девять праправнуков»: 100-летние долгожительницы проголосовали на выборах в Новосибирской области

Фото с голосования на дому опубликовал Новосибирский облизбирком в своем телеграм-канале.
Обоянцева Елена Петровна голосовала в селе Барлак Мошковского района. По данным местной администрации, женщина родилась 10 октября 1923 года, в прошлом году отметила юбилей.
Матрена Семёновна Маздюк голосовала в Тогучинском районе. Женщина родилась 1 января 1924 года в многодетной семье, из всех братьев и сестер сейчас у нее остался младший брат, которому 94 года. У долгожительницы растут девять праправнуков, недавно ее поздравили с юбилеем в кругу семьи.