«Растут девять праправнуков»: 100-летние долгожительницы проголосовали на выборах в Новосибирской области

Матрена Семёновна Маздюк голосовала в Тогучинском районе. Женщина родилась 1 января 1924 года в многодетной семье, из всех братьев и сестер сейчас у нее остался младший брат, которому 94 года. У долгожительницы растут девять праправнуков, недавно ее поздравили с юбилеем в кругу семьи.