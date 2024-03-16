Более 80 процентов россиян, зарегистрированных на платформе ДЭГ, проголосовали

«Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе. Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 миллионов человек», — говорится в сообщении.
В лидерах по явке на платформе ДЭГ — жители Камчатского и Алтайского края, Чувашии, Белгородской, Курской, Липецкой, Томской и Вологодской и Свердловской областей.
Оставить свой голос с помощью ДЭГ можно до 20.00 17 марта по местному времени. Голосовать онлайн могут те, кто заранее подал заявление на портале «Госуслуги». Для москвичей онлайн-голосование организовано на региональном портале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.