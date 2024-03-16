Один из старейших жителей Калининградской области проголосовал на дому

«Старейший житель Правдинского муниципального округа, ветеран Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Скасырский проголосовал на дому. Ему 103 года. Члены УИК 501 приехали к нему домой, чтобы Василий Алексеевич реализовал свое право», — говорится в сообщении.