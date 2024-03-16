Один из старейших жителей Калининградской области проголосовал на дому

«Старейший житель Правдинского муниципального округа, ветеран Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Скасырский проголосовал на дому. Ему 103 года. Члены УИК 501 приехали к нему домой, чтобы Василий Алексеевич реализовал свое право», — говорится в сообщении.
По данным избиркома, в первый день голосования 15 марта на выборах президента России в Калининградской области на избирательных участках региона проголосовали 29,14% избирателей. Воспользовались ДЭГ 65% от подавших заявления.
Голосование, которое началось в Калининградской области в 8 утра местного времени 15 марта, завершится последним в стране 17 марта в 20.00 (21.00 мск).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.