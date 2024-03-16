Кремль сообщил, какие потери понесли ВСУ в атаках на регионы России

О попытке украинских ДРГ прорваться на территорию России в Белгородской и Курской областях Минобороны сообщило 12 марта. С тех пор ведомство ежедневно отчитывалось об атаках диверсантов, все они были отражены. «Ударами авиации [с 12 по 15 марта] и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей», — отчитались накануне в министерстве.