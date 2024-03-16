Министр юстиции Эстонии подаст в отставку после скандала

В субботу издание Eesti Ekspress сообщило, что в должности министра юстиции, а до этого — в качестве министра обороны Калле Лаанет арендовал в Таллине квартиру у своего пасынка за государственные деньги. За два министерских срока государство оплатило его счета за аренду на сумму более 12 тысяч евро. Полиция считает, что Лаанет нарушил антикоррупционный закон.