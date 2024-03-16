Министр юстиции Эстонии подаст в отставку после скандала

«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что нападкам со стороны общественности подверглись мои близкие, которые этого никак не заслужили», — заявил ERR Лаанет.
В субботу издание Eesti Ekspress сообщило, что в должности министра юстиции, а до этого — в качестве министра обороны Калле Лаанет арендовал в Таллине квартиру у своего пасынка за государственные деньги. За два министерских срока государство оплатило его счета за аренду на сумму более 12 тысяч евро. Полиция считает, что Лаанет нарушил антикоррупционный закон.
По словам глава антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции Айвара Сеппа, в законе о борьбе с коррупцией указано, что должностному лицу запрещено принимать решение или действовать в отношении связанного с ним лица. Министр — должностное лицо, сын супруги министра — связанное лицо по антикоррупционному закону,
На прошлой неделе стала достоянием общественности также стала ссора Лаанета с генеральным прокурором Эстонии Андресом Пармасом, который обвиняет министра во вмешательстве в работу прокуратуры и давлении на генерального прокурора в попытке заставить его покинуть свой пост, отмечает ERR.