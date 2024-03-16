Франция предложит России прекратить огонь на Олимпиаду

Президент также отметил, что Франция «не имеет лимитов» в вопросе помощи Украине и стремится вернуть в Европу устойчивый мир. «Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия», — пояснил он. По его мнению, сегодня ситуация на Украине «сложная, как никогда», в мире «очень много неопределенности относительно перспектив».