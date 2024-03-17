Около половины избирателей Алтая проголосовали на выборах президента

«На выборах президента Российской Федерации 17 марта 2024 года по состоянию на 10.00 проголосовал 577 081 избиратель Алтайского края. Явка составила 39,09% от числа избирателей, внесенных в списки. Данные приведены без учета дистанционного электронного голосования», — говорится в сообщении крайизбиркома.
По данным сайта ДЭГ, в Алтайском крае дистанционно проголосовали 92% избирателей, выбравший этот способ участия в выборах, это 254 499 человек. Численность избирателей в регионе составляет 1 756 560 человек. Таким образом, общая явка составляет свыше 47%.
«В тройку лидеров по числу проголосовавших входят: ЗАТО Сибирский — участие в голосовании приняли 73%, Алейский район — 68,5% и Кулундинский район — 61,2%. Также явка свыше 60% отмечается Кытмановском районе (60,8%), муниципальном округе Суетский район (60,5%) и Заринском районе (60%)», — отмечают в избиркоме.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Алтайском крае в течение трёх дней работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка тогда в Алтайском крае составила 65,4%