Около половины избирателей Алтая проголосовали на выборах президента

По данным сайта ДЭГ, в Алтайском крае дистанционно проголосовали 92% избирателей, выбравший этот способ участия в выборах, это 254 499 человек. Численность избирателей в регионе составляет 1 756 560 человек. Таким образом, общая явка составляет свыше 47%.