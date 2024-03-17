Посол России поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов

В беседе с журналистами на избирательном пункте в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в Ашхабаде, российский полпред поздравил всех с выборами президента Российской Федерации. Он отметил, что все избирательные участки на территории Туркменистана, а их пять, открылись вовремя, все работают в штатном режиме.
«Мы выражаем огромную признательность и благодарность местным властям, которые помогли нам в организации этих выборов, в частности, в регионах страны, предоставили помещения, там все тоже идет в штатном режиме, без каких-то отклонений от норм. Спасибо большое властям в регионах и центральным властям в Ашхабаде», — сказал посол России.
«На 10.00 (8.00 мск) часов проголосовали уже более 300 избирателей, я думаю, что явка будет достаточно высокой», — добавил дипломат.
Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении.
Избирательные участки открылись в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в столице — Ашхабаде, в центре культуры Лебапского велаята (области) в городе Туркменабаде (бывший Чарджоу), в здании городского хякимлика (мэрии) в городе Мары, в здании городской мэрии в городе Дашогуз, а также в консульском пункте посольства РФ в городе Туркменбаши (бывший Красноводск).
Голосование на выборах президента России продлится в Туркмении до 20.00 (18.00 мск).
На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.