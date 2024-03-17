Посол России поблагодарил власти Туркмении за помощь в организации выборов

«Мы выражаем огромную признательность и благодарность местным властям, которые помогли нам в организации этих выборов, в частности, в регионах страны, предоставили помещения, там все тоже идет в штатном режиме, без каких-то отклонений от норм. Спасибо большое властям в регионах и центральным властям в Ашхабаде», — сказал посол России.