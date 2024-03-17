В Таиланде открылись избирательные участки на выборах президента России

В Бангкоке голосование проходит в здании посольства Российской Федерации в Таиланде, на острове Пхукет — в здании генерального консульства РФ.
На курортном Пхукете к открытию участка пришли около десяти избирателей, затем повторилась ситуация предыдущего дня: пока голосовали первые несколько человек, у дверей генерального консульства появились несколько вновь пришедших избирателей, а затем поток российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента, стал постепенно увеличиваться.
«Ничего удивительного, здесь же, в основном, отдыхающие, они, как правило, очень рано не встают», — сказал РИА Новости Олег, избиратель из первой группы, живущий и работающий на Пхукете уже несколько лет.
«Сегодня все организовано совершенно великолепно! Очередей нет, все успевают проголосовать. В 2018 году мы стояли в очереди на избирательном участке больше трех часов», — отметил он.
По плану избирательные участки в Бангкоке и на острове Пхукет будут в воскресенье открыты до 20.00 (16.00 мск). Накануне в курортном городе Паттайя выездное голосование было продлено до 22.00 (18.00 мск) в связи с большим количеством желающих проголосовать на выборах президента.
За первые два дня выборов, когда было проведено выездное голосование на острове Самуи и в Паттайе, а также в пятницу и субботу шло голосование на острове Пхукет, в Таиланде на выборах президента РФ проголосовали более 4 тысяч человек.