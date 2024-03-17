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Явка на выборах в Астраханской области превысила 67 процентов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области к 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования составила 67,74%, сообщает региональный избирком.
Источник: © РИА Новости

«По состоянию на 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования в выборах приняли участие 477 071 человек, что составляет 67,74% от числа избирателей, включенных в списки избирателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку заключительный день выборов президента РФ совпал с завершением масленичной недели и народными гуляниями, на избирательных участках члены избирательных комиссий области создают праздничное настроение и активно угощают блинами избирателей.

Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

В Астраханской области работают 583 избирательных участка. По итогам двух дней голосования явка составила 65,48%. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.