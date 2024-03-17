Явка на выборах в Астраханской области превысила 67 процентов

«По состоянию на 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования в выборах приняли участие 477 071 человек, что составляет 67,74% от числа избирателей, включенных в списки избирателей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поскольку заключительный день выборов президента РФ совпал с завершением масленичной недели и народными гуляниями, на избирательных участках члены избирательных комиссий области создают праздничное настроение и активно угощают блинами избирателей.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Астраханской области работают 583 избирательных участка. По итогам двух дней голосования явка составила 65,48%. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.