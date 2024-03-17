Явка на выборах в Пензенской области превысила 67 процентов

«По состоянию на 10.00 часов 17 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 675 631 избиратель — 67,76%», — говорится в сообщении.
Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня — с 15 по 17 марта. По данным избиркома Пензенской области, за первые два дня явка в регионе составила 66,10%.
Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, к 10.00 мск тогда в Пензенской области проголосовали 11,91% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 73,75%.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.