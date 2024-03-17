В КБР явка на выборах президента достигла почти 80 процентов

«По состоянию на 10.00 мск воскресенья явка избирателей в Кабардино-Балкарской Республике составила 79,73% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей», — говорится в сообщении.
Шесть лет назад, когда голосование проходило в один день, явка на выборах главы государства в КБР к 10.00 составила 25,73%.
В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках.
Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.