Глава КБР проголосовал на выборах президента России

Коков приехал на избирательный участок вместе с супругой, которая также приняла участие в голосовании.
«За наши победы», — с такими словами глава КБР опустил бюллетень в избирательную урну.
«Гордость переполняет за принадлежность к народу Кабардино-Балкарии, который за эти три дня показал свою гражданскую позицию. Я абсолютно уверен, что будущее нашей страны гарантировано, когда мы видим такую позицию нашего народа», — сказал Коков журналистам.
Он также отметил, что выборы в регионе проходят на высоком организационном уровне.
В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. По данным регионального избиркома, по итогам второго дня выборов явка в КБР составила 77,37%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.