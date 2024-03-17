Глава КБР проголосовал на выборах президента России

«Гордость переполняет за принадлежность к народу Кабардино-Балкарии, который за эти три дня показал свою гражданскую позицию. Я абсолютно уверен, что будущее нашей страны гарантировано, когда мы видим такую позицию нашего народа», — сказал Коков журналистам.