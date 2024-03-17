На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

Участки на Чукотке закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск) третьего дня голосования. Всего в регионе их работало 55. Досрочно на Чукотке проголосовали свыше 3,5 тысячи человек. Явка на 15.00 (06.00 мск) воскресенья составила 84,18%. Активнее всего голосовали в Чукотском районе и городском округе Эгвекинот, там на выборы пришли свыше 95% зарегистрированных избирателей. В восьми селах региона отмечалась 100-процентная явка. Это Нутэпэльмен, Ванкарем, Нешкан, Энурмино, Нунлигран, Сиреники, Биллингс и Хатырка.