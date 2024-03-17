На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

Выборы президента РФ в этом году впервые проходят в течение трех дней.
Участки на Чукотке закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск) третьего дня голосования. Всего в регионе их работало 55. Досрочно на Чукотке проголосовали свыше 3,5 тысячи человек. Явка на 15.00 (06.00 мск) воскресенья составила 84,18%. Активнее всего голосовали в Чукотском районе и городском округе Эгвекинот, там на выборы пришли свыше 95% зарегистрированных избирателей. В восьми селах региона отмечалась 100-процентная явка. Это Нутэпэльмен, Ванкарем, Нешкан, Энурмино, Нунлигран, Сиреники, Биллингс и Хатырка.
Общественная палата Чукотского АО сообщала, что нарушений или жалоб на выборах в регионе не зафиксировано.
На Чукотке зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи — в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.
Участки вечером воскресенья закрылись и на Камчатке. Там явка на 15.00 (06.00 мск) составила 68,25%. На избирательных участках полуострова проголосовало 62,14% избирателей, а дистанционно — 94,76% избирателей, зарегистрированных на портале. Наибольшая активность по общей явке избирателей отмечалась в Пенжинском и Соболквском районах, а также в Мильковском округе.
В наблюдении за выборами на Камчатке задействованы более 600 человек, которые работают на 195 участках по всему региону.
«Существенных нарушений не было», — сообщили РИА Новости в краевом избиркоме.
Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Явка избирателей в регионе на выборах президента в 2018 году, когда голосование проводилось один день, составила 67,74%.