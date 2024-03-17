В Будапеште россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах

Единственный в Венгрии участок открылся в 8.00 (10.00 мск) и будет работать до 20.00 (22.00 мск).
«Сегодня очень хороший день, по-настоящему весенний. Избиратели стали приходить с восьми часов утра. Ещё до открытия участка здесь образовалась небольшая очередь, сейчас она только растёт», — сказал РИА Новости председатель участковой комиссии посол РФ Евгений Станиславов.
Посол сообщил, что в Будапешт приезжают российские избиратели со всей страны, и призвал проживающих в Венгрии граждан принять участие в выборах.
«Мы обращались к венгерской стороне, у участка находится полиция, силами полиции осуществляется необходимый контроль и обеспечиваются необходимые меры безопасности», — добавил Станиславов.
В пятницу по просьбам российских специалистов и местных жителей состоялось выездное голосование в город Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС.