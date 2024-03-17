В Будапеште россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах

«Сегодня очень хороший день, по-настоящему весенний. Избиратели стали приходить с восьми часов утра. Ещё до открытия участка здесь образовалась небольшая очередь, сейчас она только растёт», — сказал РИА Новости председатель участковой комиссии посол РФ Евгений Станиславов.