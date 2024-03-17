В Греции образовались очереди на выборах президента России

Выборы начались в 8.00 по местному времени (9.00 мск) и будут проходить до 20.00 (21.00 мск). В Афинах голосование проходит в Российской центре науки и культуры.
Перед открытием участка были соблюдены все формальности — открыт запечатанный сейф с бюллетенями, членам избирательной комиссии предъявлены пустые урны и опечатаны, выданы бюллетени для голосования.
Всего в Афинах получены 11 300 бюллетеней для голосования.
Перед началом голосования стояла небольшая очередь, она постепенно росла, и сейчас в ней стоят около 50 человек.
Процесс идет организованно и быстро.
Тем, кто голосует впервые или у кого день рождения, вручают памятный сувенир — кружку с символикой выборов.
Посол России, председатель избирательной комиссии сообщил, что проблем с подготовкой к выборам не было.
«Подготовка прошла нормально, в соответствии с нашим законодательством, в связи с предписаниями Центральной избирательной комиссии, рекомендациями нашей территориальной мидовской избирательной комиссии. Сделали все возможное, чтобы провести квалифицированное голосование в Афинах, на нашем участке в Российском центре науки и культуры, и в Салониках, на базе нашего Генерального консульства», — сказал Маслов российским журналистам.
«Никаких препятствий со стороны местных властей не было. Наоборот, в ответ на наше нотное обращение мы получили официальный письменный ответ с согласием на проведение голосования в Афинах и Салониках», — сообщил посол.
По его словам, министерство иностранных дел также провело необходимую работу со спецслужбами, полицией, которые тоже обеспечивают безопасность проведения голосования. «У нас никаких претензий к местным властям по организации голосования нет», — сказал посол России.
Он сообщил также, что никакой информации о подготовке каких-либо провокаций нет. «Мы приняли все меры безопасности. Рассчитываю, что все пройдет нормально», — сказал Маслов, добавив, что обстановка непростая.
На президентских выборах в 2018 году в Греции была рекордная явка избирателей.
«Но тогда была и другая ситуация. Сейчас мы находимся в изоляции, прервано прямой воздушное сообщение между Россией и странами Евросоюза, тогда были туристы, сейчас туристов нет. Нет и командированных людей, которые приезжали по служебным делами, или по личным делами. Сейчас основной контингент голосующих — это российские граждане, постоянно проживающие здесь, а также сотрудники российских загранучреждений. Спрогнозировать цифру невозможно, но интерес мы фиксируем большой, потому что на протяжении большого отрезка времени перед выборами в посольство звонило много наших граждан, интересовались как, когда, где. Интерес есть, а цифры будут известны после 20.00», — заключил посол.
В Салониках перед Генеральным консульством России стоит около 100 человек, сообщила РИА Новости председатель участка номер 8078, исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова.
«У нас все проходит в штатном режиме, все спокойно. Народ в праздничном настроении, активно с энтузиазмом голосует», — сказала Гайфутдинова.
На выборах в 2018 году люди часами стояли в очереди, чтобы проголосовать, в этом году такой очереди пока нет.
«Сейчас очереди не такие длинные, но явка активная. Человек сто стоит», — добавила Гайфутдинова.