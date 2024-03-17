В Греции образовались очереди на выборах президента России

«Но тогда была и другая ситуация. Сейчас мы находимся в изоляции, прервано прямой воздушное сообщение между Россией и странами Евросоюза, тогда были туристы, сейчас туристов нет. Нет и командированных людей, которые приезжали по служебным делами, или по личным делами. Сейчас основной контингент голосующих — это российские граждане, постоянно проживающие здесь, а также сотрудники российских загранучреждений. Спрогнозировать цифру невозможно, но интерес мы фиксируем большой, потому что на протяжении большого отрезка времени перед выборами в посольство звонило много наших граждан, интересовались как, когда, где. Интерес есть, а цифры будут известны после 20.00», — заключил посол.