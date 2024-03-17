Самая пожилая жительница Бурятии проголосовала на выборах президента

Отмечается, что сейчас Лидия Ивановна проживает в городе Улан-Удэ. И по словам её дочери, слова которой приводит медиацентр, не в первый раз участвует в выборах с помощью услуги «Голосование на дому». «К нам домой приезжают сотрудники избиркома Бурятии и привозят бюллетень. Очень здорово, что так можно легко проголосовать!» — приводятся в сообщении слова дочери Лидии Ивановны.