Самая пожилая жительница Бурятии проголосовала на выборах президента

«Сегодня на выездном голосовании наблюдатели 839 избирательного участка познакомились с замечательной женщиной Жарниковой Лидией Ивановной, которой уже 102 года! Несмотря на свой почтенный возраст, Лидия Ивановна сама изъявила желание проголосовать и сделала это с уверенностью и радостью. Это самый возрастной избиратель из проголосовавших на сегодня в Бурятии», — говорится в сообщении Telegram-канале медиацентра.
По данным медиацентра, Лидия Ивановна родилась 4 июня 1921 года, в этом году ей исполнится 103 года. Она 40 лет проработала учителем начальных классов в школе села Кудара-Сомон Кяхтинского района. Является ветераном тыла, ветераном труда, отличником просвещения. Награждена Орденом Трудового Красного знамени.
Отмечается, что сейчас Лидия Ивановна проживает в городе Улан-Удэ. И по словам её дочери, слова которой приводит медиацентр, не в первый раз участвует в выборах с помощью услуги «Голосование на дому». «К нам домой приезжают сотрудники избиркома Бурятии и привозят бюллетень. Очень здорово, что так можно легко проголосовать!» — приводятся в сообщении слова дочери Лидии Ивановны.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.