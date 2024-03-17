Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ

«Явка на 10.00 17 марта 2024 года. Проголосовало 259 807 человек — 52,05% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 190 435 человек из 421 165 избирателей (45,22%). С использованием ДЭГ проголосовало 69 372 человека», — информирует ведомство.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.