Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ

«Явка на 10.00 17 марта 2024 года. Проголосовало 259 807 человек — 52,05% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 190 435 человек из 421 165 избирателей (45,22%). С использованием ДЭГ проголосовало 69 372 человека», — информирует ведомство.