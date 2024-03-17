Явка на выборах президента России в Югре превысила 74 процента

В избирательном процессе в Югре задействованы около 8 тысяч членов участковых избирательных комиссий и 22 ТИК. За процессом голосование следят более 3,2 тысячи наблюдателей от общественной палаты и кандидатов, а также аккредитованные представители СМИ.