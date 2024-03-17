Явка на выборах президента России в Югре превысила 74 процента

«По состоянию на 12.00, на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 843 040 человек, что составляет 74,65% от общего количества избирателей», — говорится в сообщении.
Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделали почти 51 тысяча человек.
В избирательном процессе в Югре задействованы около 8 тысяч членов участковых избирательных комиссий и 22 ТИК. За процессом голосование следят более 3,2 тысячи наблюдателей от общественной палаты и кандидатов, а также аккредитованные представители СМИ.
На 510 участках организовано видеонаблюдение, на 183 — установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.