В Магаданской области, на Сахалине и на Курилах завершилось голосование

«У нас на 18 часов (10.00 мск) в Магадане проголосовало более 74 тысяч магаданцев и гостей нашего региона, это 71,5%. Окончательные данные по явке будут уже после окончания процедуры подсчета голосов», — сообщил журналистам председатель избиркома Магаданской области Николай Жуков.
Для сравнения явка на 18.00 (10.00 мск) на однодневных выборах президента в 2018 году в Магаданской области составила 65,72%.
На выборах президента РФ в Сахалинской области в последний день голосования на 18.00 (10.00 мск) проголосовали более 76% избирателей, сообщает региональный избирком.
«Активность избирателей Сахалинской области на выборах президента России по состоянию на 18 часов 17 марта составила 76,37%», — говорится в сообщении избиркома Сахалинской области.
По словам председателя островного избиркома Виктории Черкасовой, уже за первые два дня голосования явка на островах превзошла показатель активности избирателей по сравнению с выборами президента России в 2018 году. Тогда итоговая явка была около 61%.
Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. По данным избиркома, третий день основного голосования прошел в рабочем режиме, нарушений на избирательных участках не зафиксировано.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.