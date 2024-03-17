В Томской области явка на выборах президента превысила 54 процента

«Явка избирателей Томской области на 15.00 17 марта: 54,86% (с учетом дистанционного электронного голосования)», — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
В облизбиркоме пояснили, что на избирательных участках проголосовали 49,8% избирателей, а участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли 92,55% от зарегистрировавшихся.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Томской области составила 59,27%. Выборы тогда проходили в один день.
В Томской области на выборах президента России работают 747 избирательных участков, из них 286 крупных участков региона оборудованы камерами. С 10 по 12 марта в северных районах региона прошло досрочное голосование для вахтовиков. В нем приняли участие 846 работников месторождений. Также в регионе с 15 по 17 марта можно проголосовать дистанционно. Всего в выборах в Томской области могут принять участие 752 604 избирателя.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.