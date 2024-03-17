Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области

«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области», — уточнили в сводке военного ведомства.
Российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР.
Противник потерял свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.
Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.
В конце февраля Минобороны сообщило, что российские бойцы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов добавил, что военные взяли под контроль южную часть села.