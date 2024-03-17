Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области

Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.