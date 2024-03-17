В Приамурье, Якутии и Забайкалье закрылись участки для голосования

Явка на выборах президента России в Амурской области на 18 часов местного времени (12.00 мск) — 69,5%. Проголосовали 414 309 избирателей области.
Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, в целом, выборы в регионе прошли спокойно. За легитимностью голосования следили около 2000 наблюдателей.
«Это делает избирательный процесс прозрачным, легитимным и защищенным от любых попыток вмешательства», — отметил Орлов.
Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Саха (Якутия) по состоянию на 15.00 (09.00) 17 марта составила 65,57% от общего числа избирателей. Жалоб и обращений о нарушении избирательного законодательства не зафиксировано, отметили в центризбиркоме республики.
В Забайкалье явка избирателей на 18.00 (12.00 мск) составила 62,56%.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.