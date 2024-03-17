В Приамурье, Якутии и Забайкалье закрылись участки для голосования

Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Саха (Якутия) по состоянию на 15.00 (09.00) 17 марта составила 65,57% от общего числа избирателей. Жалоб и обращений о нарушении избирательного законодательства не зафиксировано, отметили в центризбиркоме республики.