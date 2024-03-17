В Сеуле закрылся участок для голосования на выборах президента России

Ранее сообщалось, что в воскресенье в посольстве России в Сеуле (№ 8173) и в Генконсульстве РФ в Пусане (№ 8174) были открыты избирательные участки. Они работали с 08:00 до 20:00 (с 2.00 до 14.00 мск).