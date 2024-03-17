В Сеуле закрылся участок для голосования на выборах президента России

Ранее сообщалось, что в воскресенье в посольстве России в Сеуле (№ 8173) и в Генконсульстве РФ в Пусане (№ 8174) были открыты избирательные участки. Они работали с 08:00 до 20:00 (с 2.00 до 14.00 мск).
«В 20.00 17 марта завершил работу избирательный участок № 8173 в консульском отделе посольства России в Сеуле. Явка избирателей оказалась существенно выше, чем мы предполагали», — заявил Зиновьев.
Он отметил, что перед входом на избирательный участок наблюдались длинные очереди соотечественников, пришедших отдать свой голос на выборах.
Уточняется, что всего на избирательном участке в Сеуле проголосовали 1156 человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.