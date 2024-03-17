В Иркутской области и Бурятии закрылись участки для голосования

В Бурятии число избирателей составляет почти 700 тысяч человек. В республике работали более 800 участковых избирательных комиссий, на которых было задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. На 18.00 (13.00 мск) в Бурятии, по данным республиканского избиркома, проголосовали почти 71% избирателей.