В Иркутской области и Бурятии закрылись участки для голосования

В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей, 15,16 и 17 марта работали почти 1,9 тысячи участков для голосования. За ходом выборов следили более 5 тысяч наблюдателей от кандидатов в президенты, партий и Общественной палаты области.
Явка избирателей на выборах президента России в Иркутской области, по данным областного избиркома, на 18.00 местного времени (13.00 мск) составила 59,9%, на избирательные участки пришли почти 1,1 миллион человек. Лидером по явке стал Баяндаевский район Усть-Ордынского Бурятского округа (80,8%).
В Бурятии число избирателей составляет почти 700 тысяч человек. В республике работали более 800 участковых избирательных комиссий, на которых было задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. На 18.00 (13.00 мск) в Бурятии, по данным республиканского избиркома, проголосовали почти 71% избирателей.
Все избирательные участки в Приангарье и Бурятии закрылись в 20.00 (15.00 мск).
Выборы президента России в Иркутской области и Бурятии проходили 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.