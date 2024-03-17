Явка избирателей на выборах президента в Чечне превысила 95 процентов

«По данным ГАС-Выборы, на 15.00 часов 17 марта, явка избирателей на выборах президента России в Чеченской Республике составляет 95,20%. В голосовании приняли участие 777 698 избирателей из общего числа, включенных в списки избирателей», — говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики.
Избирком Чечни также сообщает, что в ходе голосования нарушений и нештатных ситуаций не зарегистрировано, выборы проходят в спокойной обстановке. Все избирательные участке в Чечни (521 участок) работают в обычном режиме.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.