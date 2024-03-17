Явка на выборах в Калмыкии превысила 71 процент

ВОЛГОГРАД, 17 мар — РИА Новости. Явка на 15.00 (совпадает с мск) в третий день выборов президента России в Калмыкии составила 71,1%, сообщает в воскресенье избирком региона в своем Telegram-канале.