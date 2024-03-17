Явка на выборах в Калмыкии превысила 71 процент

«По состоянию на 15.00 часов активность избирателей составила 71,14% от общего числа избирателей на территории региона», — говорится в сообщении комиссии.
Явка на 15.00 в Калмыкии в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 52,38%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.