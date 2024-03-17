В Сербии на выборах президента проголосовали более двух тысяч россиян

Голосование проходит в воскресенье в школе при посольстве РФ в районе Нови-Београд (Новый Белград). С открытия участков в 8.00 (10.00 мск) около здания школы начала расти очередь избирателей, некоторые привели с собой детей. Многие приехали из второго по величине города страны — Нови-Сада и других городов Сербии. Перед входом на территорию школы установлен металлодетектор, проводится досмотр. Голосующим в первый раз вручают в подарки.