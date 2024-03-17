В Сербии на выборах президента проголосовали более двух тысяч россиян

Голосование проходит в воскресенье в школе при посольстве РФ в районе Нови-Београд (Новый Белград). С открытия участков в 8.00 (10.00 мск) около здания школы начала расти очередь избирателей, некоторые привели с собой детей. Многие приехали из второго по величине города страны — Нови-Сада и других городов Сербии. Перед входом на территорию школы установлен металлодетектор, проводится досмотр. Голосующим в первый раз вручают в подарки.
«Нарушений не зафиксировано. Вопросам безопасности уделяется повышенное внимание. Для ускоренного доступа избирателей с детьми организована отдельная очередь… К 14.00 (16.00 мск) своим конституционным правом воспользовались свыше двух тысяч человек», — сообщили представители посольства.
К этому времени очередь из желающих проголосовать обогнула квартал вокруг территории школы, где находится избирательный участок и сомкнулась с собственным хвостом, люди стоят и на прилегающих улицах. В Белграде также проголосовала находящаяся на соревнованиях в Сербии национальная команда РФ по боксу — мужская и женская сборные.
Глава российского диппредставительства — председатель участковой комиссии Александр Боцан-Харченко отметил ранее, что волеизъявление происходит спокойно и безопасно. По его словам, в вопросе обеспечения безопасности сербские власти проявили исключительную конструктивность, «учли все наши просьбы в отличие от большинства европейских стран».
Ранее на участие в голосовании на выборах президента России в Сербии, по данным посольства, зарегистрировались свыше шести тысяч человек.