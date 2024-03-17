В Брюсселе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах

Как рассказал журналистам советник-посланник посольства и заместитель председателя УИК Алексей Коржуев, наплыв избирателей значительно превысил ожидания, сотрудники дипмиссии были вынуждены увеличить количество столов для приема граждан.
«За первые два часа работы проголосовали двести человек, число участников увеличивалось кратно… Предварительные прогнозы явки, которые делались на основе опыта прошлых лет, будут намного превышены. Поэтому избирательная комиссия решила в три раза увеличить количество столов для приема граждан», — сказал российский дипломат.
По данным дипмиссии, на 14.00 по местному времени (16.00 мск) проголосовало 730 человек.
Если сначала очереди были только внутри посольства, то к часу дня по местному времени длинная очередь образовалась на улице у здания посольства. На место прибыли дополнительные силы полиции Бельгии для обеспечения порядка. Каких-либо инцидентов зафиксировано не было.
Голосование в российской дипломатической миссии проходит с 8.00 до 20.00 по местному времени (с 10.00 до 22.00 мск). Посольство также организовало выездное голосование для российских граждан в других бельгийских городах, которые не смогли приехать в Брюссель.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.